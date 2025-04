CRIME

Dono de academia é encontrado morto dentro de casa em Feira de Santana

Vítima foi identificada como Edmárcio Azevedo de Jesus

Um homem de 51 anos, identificado como Edmárcio Azevedo de Jesus, foi encontrado morto dentro da própria casa, em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, na tarde de terça-feira (22). Ele era dono de uma academia da cidade. >

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Gabriela. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Edmárcio, que foi encontrado com marcas de tiros. >