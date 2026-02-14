Carlo Ancelotti promete Hexa no Carnaval de Salvador: 'Tá liberado acreditar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 00:46
Se o baiano tem o molho, os soteropolitanos têm o tempero. E o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, viu isso de perto na sua estreia na folia baiana, nesta sexta-feira (13). E os encantos do Carnaval fizeram o "mister" garantir que, dessa vez, o Hexa vem. "Salvador, tá liberado acreditar!", afirmou ao público, com os dedos cruzados.
Convidado especial do Camarote Brahma, Ancelotti ainda bateu um papo a distância com o cantor Leo Santana, que estava em cima do trio. "Salve, Mister! Seja muito bem-vindo ao Carnaval de Salvador! Olha essa homenagem, olha essa galera… Que você leve toda essa energia e esse molho com você para a Copa do Mundo”, disse o cantor.
Carlos Ancelotti no Carnaval de Salvador
É a primeira vez do italiano no Carnaval de Salvador. Ele assumiu a Seleção Brasileira em maio do ano passado, após deixar o Real Madrid. Em oito jogos pela amarelinha, conseguiu levar o grupo a quatro vitórias.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.