VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

Yan Inácio
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:05
O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Ancelotti, marcou presença no Carnaval de Salvador e recebeu um pedido de Léo Santana, que encontrou o mister em um camarote em Ondina. Durante a interação no circuito Dodô, o gigante pediu que o treinador italiano convoque Neymar novamente.
"Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Senhoras e senhores, olha a homenagem que fizemos para o senhor aqui. Levanta o dedinho cruzado assim. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti", disse o cantor, em cima do trio.
"E um detalhe, Ancelotti, coloca o Neymar nessa Seleção Brasileira, pelo amor de Deus", completou Léo Santana, arrancando gritos e vaias do público. O técnico ainda arriscou falar em português. "Obrigado, Salvador", disse, da varanda do camarote.
