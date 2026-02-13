EXPRESSO 2222

Luedji Luna emociona ao revelar o maior legado deixado por Preta Gil: 'Imortal'

Em entrevista exclusiva na abertura do camarote, cantora baiana relembrou a generosidade de Preta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:42

Luedji Luna celebra Preta Gil no camarote da família Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Quem vê o brilho dourado que tomou conta do Expresso 2222 nesta sexta-feira (13) sabe que a noite não é apenas de festa, mas de reverência. E ninguém melhor para traduzir esse sentimento do que Luedji Luna. A cantora, que foi um verdadeiro "respiro de cura" para Preta Gil em seus momentos mais difíceis, marcou presença na abertura do camarote e conversou com a gente sobre o peso de celebrar a amiga.

Para Luedji, estar ali é mais do que um compromisso de Carnaval; é um ato de gratidão. "Ela sempre foi muito generosa comigo e com o meu trabalho. É um ser humano que transmitiu amor por onde passou", desabafou a artista.

A conexão entre as duas, que se imortalizou na parceria musical "Na Batucada", vai muito além dos palcos. Luedji foi rede de apoio para Preta, e hoje, ela enxerga a trajetória da filha de Gilberto Gil como um mapa para as próximas gerações.

Detalhes do Camarote Expresso 2222 em 2026 1 de 16

Ao ser questionada sobre o papel do artista em ocupar espaços, Luedji foi cirúrgica ao citar referências como Nina Simone. "Acho que todos os artistas devem repetir o seu tempo. Vivemos num país riquíssimo, mas cheio de questões para avançar", afirmou.

Para ela, a dimensão pública de um artista deve servir como ferramenta de mudança: "É nossa função fazer da nossa arte uma plataforma para construir um Brasil melhor".

Ao definir Preta, Luedji não usou o passado. Para ela, a amiga é um presente contínuo. "Imortal. Ela imortalizou. Preta é uma vida que deve ser celebrada todos os anos".