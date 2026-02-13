Luedji Luna emociona ao revelar o maior legado deixado por Preta Gil: 'Imortal'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:42
Quem vê o brilho dourado que tomou conta do Expresso 2222 nesta sexta-feira (13) sabe que a noite não é apenas de festa, mas de reverência. E ninguém melhor para traduzir esse sentimento do que Luedji Luna. A cantora, que foi um verdadeiro "respiro de cura" para Preta Gil em seus momentos mais difíceis, marcou presença na abertura do camarote e conversou com a gente sobre o peso de celebrar a amiga.
Para Luedji, estar ali é mais do que um compromisso de Carnaval; é um ato de gratidão. "Ela sempre foi muito generosa comigo e com o meu trabalho. É um ser humano que transmitiu amor por onde passou", desabafou a artista.
A conexão entre as duas, que se imortalizou na parceria musical "Na Batucada", vai muito além dos palcos. Luedji foi rede de apoio para Preta, e hoje, ela enxerga a trajetória da filha de Gilberto Gil como um mapa para as próximas gerações.
Detalhes do Camarote Expresso 2222 em 2026
Ao ser questionada sobre o papel do artista em ocupar espaços, Luedji foi cirúrgica ao citar referências como Nina Simone. "Acho que todos os artistas devem repetir o seu tempo. Vivemos num país riquíssimo, mas cheio de questões para avançar", afirmou.
Para ela, a dimensão pública de um artista deve servir como ferramenta de mudança: "É nossa função fazer da nossa arte uma plataforma para construir um Brasil melhor".
Ao definir Preta, Luedji não usou o passado. Para ela, a amiga é um presente contínuo. "Imortal. Ela imortalizou. Preta é uma vida que deve ser celebrada todos os anos".
