Anitta se irrita com pedidos de conhecidos para subir em trio em Salvador e dispara: 'É um caminhão'

Cantora puxa pipoca na Barra-Ondina a partir nesta sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 18:52

Cantora comentou pedidos de conhecidos em vídeo nas redes sociais
Cantora comentou pedidos de conhecidos em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Conhecida por não esconder reações em público, Anitta demonstrou irritação com pedidos de conhecidos para subir no trio elétrico durante o Carnaval de Salvador. A cantora se apresenta na Barra-Ondina, nesta sexta-feira (13), a partir das 19 horas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Anitta fez questão de ressaltar a estrutura do equipamento. 

“Gente, deixa eu dar uma informação útil para todos os presentes aí do Carnaval. O trio elétrico é um caminhão, sabia? Vocês já viram? Trio elétrico? Bota aí no Google. Trio elétrico é um caminhão”, disse, enquanto se maquiava. 

"Uma casa, um terreno, é uma coisa. Um caminhão que caminha assim, que anda, um caminhão. Quantas pessoas você acha que cabe lá dentro? Você tem o seu carro. Se eu te pedir para colocar 20 pessoas dentro, você consegue levar? Não, então, por que você acha que no trio cabe todo mundo?", acrescentou. 

Para além da irritação de Anitta, o excesso de pessoas nos trios pode provocar acidentes. Durante o Furdunço, no pré-Carnaval, a parte central do trio da banda Pagod'art cedeu, no sábado (7), por conta de excesso do peso. A produtora e o dono do trio elétrico da banda foram autuados por colocarem em risco a segurança da população.

Após o ocorrido, a Prefeitura de Salvador montou uma força-tarefa para alinhar medidas preventivas e reforçar os protocolos de segurança dos trios elétricos durante o Carnaval. A operação envolve Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Empresa Salvador Turismo (Saltur), além do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA).

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

