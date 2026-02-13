Acesse sua conta
Pagod’art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina

Folia recebeu a força de um dos grupos mais marcantes do gênero na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 23:58

Flavinho do Pagod’art
Flavinho do Pagod’art Crédito: Pedro Carreiro/CORREIO

Quebradeira, memória e pagode raiz. Foi com essa mistura que o Pagod’art tomou conta do circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite desta sexta-feira (13), levando para a avenida a força de um dos grupos mais marcantes do gênero na Bahia, com mais de duas décadas de história e presença constante no Carnaval.

Antes mesmo do percurso começa por volta das 22h30, a expectativa já era grande entre os fãs concentrados nas proximidades do Farol da Barra — ainda mais depois de o grupo ter precisado suspender a apresentação no Furdunço, no último sábado (7), por conta de um problema estrutural no trio elétrico.

Flavinho comanda a quebradeira do Pagod'art

Quando a "Carreta desgovernada" começou a andar, a quebradeira tomou conta do circuito ao som de clássicos como “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Se Você Quer Tome”, além da nova “Posso Perguntar?”, aposta do grupo para o Carnaval de 2026 e já conhecida do público pela coreografia e pelo refrão fácil.

“A gente veio do beat do cavaquinho ano passado e agora estamos com a música ‘Posso Perguntar’, que a galera leva na resenha, na brincadeira, e que é uma aposta boa para tocar no carnaval. A gente procura dar o máximo, dar o melhor, sem deixar das músicas raiz. A galera pode esperar que swingueira e dança não vão faltar nesse carnaval", explicou o vocalista Flavinho.

A passagem pela avenida também foi marcada por homenagens a nomes que ajudaram a construir a história do pagode, gesto alinhado ao conceito preparado pela banda para o Carnaval deste ano. Entre referências no figurino, no repertório, menções simbólicas e momentos de celebração coletiva, o trio se transformou em um espaço de memória do gênero.

““A gente sabe que tem que fazer homenagem ao samba, porque foi com ele que a gente começou, com o samba raiz, vindo dos nossos pais. Hoje a gente atualiza isso para o pagode, que é a nossa linha, o pagode raiz. Eu procuro homenagear artistas, hoje eu vim com a camisa de Lincoln, ontem eu estava com a de Falcão, amanhã de Bruno Magnata, depois tem a de Tony, depois tem a de Léo, Xande, Beto Jamaica e Washington, e Alex Maxx, porque a musicalidade é praticamente a mesma da minha", destacou o vocalista Flavinho.

O Pagod’art volta a se apresentar neste sábado (14), quando sobe ao palco da Liberdade, às 19h. No domingo (15), a partir das 19h40, o grupo retorna ao circuito Barra-Ondina puxando novamente o trio elétrico.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Pagodeiros Cantor de Pagode

