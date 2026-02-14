Acesse sua conta
Máquina de louco e de dinheiro: foliões do BaianaSystem aproveitam para fazer grana extra no Carnaval

Ivane Santos e Paulo Negresco vendem produtos da banda e tentam acabar o estoque antes do primeiro acorde

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 00:25

BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O mar que leva o navio pirata do Baiana System só estava programado para navegar no circuito Barra/Ondina depois das 22h, desta sexta-feria (13), mas Ivane Santos e Paulo Negresco chegaram horas antes, com um propósito: unir o útil ao agradável. Eles vendem produtos da banda e tenta vender tudo antes do primeiro acorde.

Com atraso dos blocos na Barra, o Baiana começou praticamente no sábado de Carnaval, quando o relógio já batia quase meia-noite. E nem por isso afastou seu público fiel, que transformou a Barra/Ondina num mar de gente. "Todo ano a gente tá aqui curtindo o Baiana. A gente aproveita pra fazer o dinheirinho também, né? A tática é chegar cedo, identificar os fãs e tentar vender tudo logo, pra depois entrar na pipoca deles e curtir", conta Ivane.

BaianaSystem movimenta o Circuito Barra-Ondina nesta sexta (13)

BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 6
BaianaSystem balança as estruturas com sua pipoca no Circuito Dodô por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

E se não conseguir vender tudo? Aí o comércio vai para dentro do olho do furacão. "Não tem besteira, não. Entramos com os produtos na pipoca e fazemos tudo ao mesmo tempo. É uma pipoca que não é violenta, né? A pipoca do Baiano é maravilhosa porque só tem amor", completa.

Eles inclusive já são conhecidos entre os fãs do Baiana. "A gente tem três anos fazendo esse corre, a galera já conhece a gente, libera espaço pra gente passar. Tem que unir o útil ao agradável, né? Não custa nada ganhar seu dinheiro e curtir", conta Negresco.

Mas a pipoca do Baiana se espalha, como maré vazante, nem parece que o público está ali, curtindo outras atrações. Aos poucos, como uma enchente, vai aparecendo pessoas fantasiados de pirata, com a camisa que Negresco vende ou com a máscara tradicional da banda. 

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

