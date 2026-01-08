Acesse sua conta
BaianaSystem anuncia show inédito com Lazzo Matumbi no Camarote Salvador

Encontro acontece no dia 12 de fevereiro, mesmo dia que Olodum de apresenta

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:39

Camarote promove encontro cultural durante o Carnaval de Salvador
Camarote promove encontro cultural durante o Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução (Divulgação/Instagram)

A maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador promove um encontro com a cultura baiana no dia 12 de fevereiro. A banda Baiana System chega ao Camarote Salvador, em parceria com a Billboard Brasil, acompanhado por expoentes da música baiana, como o cantor, compositor e ativista Lazzo Matumbi. Outros nomes serão anunciados nos próximos dias. No mesmo dia, também se apresenta o Olodum.

O show de BaianaSystem com Lazzo Matumbi é fruto de uma parceria com a Billboard Brasil, media partner do Camarote Salvador. “A parceria com o Camarote Salvador representa um passo importante para a Billboard Brasil no fortalecimento da nossa presença nos grandes momentos da música e da cultura brasileira”, afirma Camila Zana, CMO da Billboard Brasil.

BaianaSystem no primeiro dia do Carnaval

“Como plataforma de música, nosso objetivo é conectar artistas, público e experiências que tenham relevância cultural. Estar no Carnaval de Salvador, com um projeto desse porte e com um encontro tão simbólico como BaianaSystem e Lazzo Matumbi, traduz exatamente esse propósito”, concluiu.

No Carnaval de 2026, o line-up tem artistas como Ivete Sangalo, Leo Santana, Bell Marques, Saulo Fernandes, Olodum e Timbalada. Com mais de 60% de visitantes da região sudeste, o evento tem o objetivo de conectar a cultural local com o que tem de mais genuíno na Bahia.

Mais sobre o BaianaSystem

Criado em Salvador, em 2009, o BaianaSystem se consolidou por apresentar novas possibilidades sonoras para a guitarra baiana, incorporando a cultura sound system, popularizada na Jamaica. Com um estilo híbrido e pulsante a banda conecta a potência de um trio elétrico a gêneros como samba-reggae, pagodão, ijexá e afoxé, ritmos da Bahia, cumbia, kuduro e música eletrônica.

A banda conquistou o Grammy Latino 2025 na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”, com o álbum “O Mundo Dá Voltas”. Entre os sucessos de seu quinto disco, estão músicas como “Pote D’Água”, com Gilberto Gil e Lourimbau, e “Balacobaco”, com Anitta e Alice Carvalho.

Tags:

Camarote Salvador Baiana System

