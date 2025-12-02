Camarote Salvador divulga line-up completa; confira lista de artistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:54
O Camarote Salvador, um dos mais desejados da folia da capital baiana, divulgou a lista completa de headliners na edição de 2026.
O evento terá nomes como Ne-Yo, Ivete Sangalo, João Gomes, Leo Santana, Bell Marques, Saulo Fernandes, Olodum, Pedro Sampaio, Nattan, Felipe Amorim e outros. A lista completa de artistas pode ser conferida no site oficial do camarote.
Ivete Sangalo no Camarote Salvador
O Camarote Salvador surgiu há mais de 25 anos com a ideia de criar um espaço exclusivo para conectar pessoas após os blocos de carnaval, oferecendo uma experiência única.
Com mais de 12 mil m², dois palcos, mirantes para o circuito Barra-Ondina, o Camarote Salvador oferece ainda open food e open bar. A estrutura também inclui espaços de beleza e customização, spa com massagem, áreas de descanso, além de um serviço médico e de segurança completo.