Camarote Salvador divulga line-up completa; confira lista de artistas

Camarote é um dos mais desejados da folia momesca

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:54

Ivete Sangalo no Camarote Salvador Crédito: Divulgação

O Camarote Salvador, um dos mais desejados da folia da capital baiana, divulgou a lista completa de headliners na edição de 2026.

O evento terá nomes como Ne-Yo, Ivete Sangalo, João Gomes, Leo Santana, Bell Marques, Saulo Fernandes, Olodum, Pedro Sampaio, Nattan, Felipe Amorim e outros. A lista completa de artistas pode ser conferida no site oficial do camarote.

O Camarote Salvador surgiu há mais de 25 anos com a ideia de criar um espaço exclusivo para conectar pessoas após os blocos de carnaval, oferecendo uma experiência única.