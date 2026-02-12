Acesse sua conta
Será? Grupo Mudei de Nome publica recado e fãs apontam indireta para a BaianaSystem

Mensagem menciona que Carnaval não é embarque de navio e movimenta redes sociais nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:36

Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

O grupo Mudei de Nome movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12) ao publicar um aviso sobre o horário da Pipoca do Mudei. A mensagem reforça que a concentração está mantida para 17h30 e que a banda será a primeira atração após a abertura oficial do Carnaval.

No texto divulgado no perfil oficial do projeto, os integrantes destacam que a única informação confirmada é o horário informado por eles. Em seguida, fazem um comentário que chamou atenção dos foliões. “Lembrando sempre que, não estamos tratando de horário de embarque de navio e sim de uma festa popular com muitas variáveis que não dependem de nós.”

Baiana System fechou o Furdunço com multidão

Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
1 de 5
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO

A referência ao “embarque de navio” foi interpretada por fãs como uma possível indireta ao Navio Pirata, comandado pela banda BaianaSystem, uma das atrações mais aguardadas do Carnaval de Salvador.

Nas redes sociais, seguidores passaram a comentar a publicação, sugerindo que o trecho seria uma provocação bem-humorada diante das comparações frequentes entre os cortejos. Outros internautas avaliaram apenas como um recado geral sobre atrasos comuns na programação da folia.

O grupo reforçou ainda o convite para o público acompanhar o desfile. “Cole com a gente que você passa de ano! Nos vemos logo mais, na Pipoca do Mudei.”

Até o momento, não houve manifestação do Mudei de Nome nem da BaianaSystem sobre o assunto.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

