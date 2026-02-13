SÓ PARA A MULHERADA

Apertou? Empreendedora cobra R$ 2 por banheiro improvisado no Carnaval de Salvador

Josilene Almeida inovou e criou um espaço no Morro do Cristo, no coração do Circuito Barra-Ondina; veja



Monique Lobo

Yan Inácio

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22:39

Empreendedora inova e cria banheiro improvisado para mulheres no Carnaval de Salvador Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Se você não acreditava que na Bahia havia precedente pra tudo, você não esbarrou com a empreendedora Josilene Almeida no Circuito Dodô (Barra-Ondina) do Carnaval. Atenta a uma demanda muito comum na folia, a vontade de ir no banheiro, ela decidiu montar um "banheiro móvel" exclusivo pra as mulheres no Morro do Cristo, na Barra.

Por módicos R$ 2, a foliona que estiver apertada consegue se aliviar com segurança, garante Josilene. "As pessoas saem do trio e tem que vir aqui e descer nesse lugar. É muito escuro, muito perigoso. Então, eu faço questão de servir as mulheres do nosso Brasil e da nossa Bahia", afirma.

Baiana improvisa e cria banheiro exclusivo para mulheres no meio do Circuito Barra-Ondina 1 de 5

A empreendedora conta que já perdeu as contas de quantas mulheres atendeu. Ou melhor, guardou, enquanto usavam o seu banheiro improvisado. "Mas, Carnaval é isso aí, saúde, paz e alegria", comemora.