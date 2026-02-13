CLOSE

Coordenando cordeiros, moradora de Amaralina mostra seu brilho no Carnaval

Rita Oliveira transforma o fundo do carro de contenção em camarote particular

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:45

Rita Oliveira Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

E quem disse que estar na contenção de uma corda de bloco não pode ser feito maquiada e pronta para brilhar? Rita Oliveira, 51 anos, moradora do Nordeste, prova que sim.

Na noite desta quinta-feira (12), enquanto algumas folionas se preparavam para o close nos circuitos mais tradicionais, Rita se preparava para uma missão diferente: controlar os cordistas, trabalhadores responsáveis pela distribuição das pessoas na corda do trio. Um trabalho muitas vezes despercebido, mas que, para quem sabe aproveitar, pode ser uma oportunidade de brilhar.

"Eu fico na proteção, auxiliando o motorista. Quando a corda se aproxima, aviso para que ele acelere e assim possa", conta Rita, que atua no fundo do carro que precede os cordistas de seu camarote.