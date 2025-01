OBRA DE PROTEÇÃO

Prefeitura de Salvador entrega contenção de encosta no Alto da Terezinha

Capital baiana agora tem 545 áreas de risco protegidas

A Prefeitura de Salvador entregou uma nova obra de contenção de encostas, desta vez na Travessa do Cajá, no bairro de Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário. A estrutura é a 545ª área de risco protegida pelo município na última década e foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta terça-feira (7) após um investimento de mais de R$2 milhões.

“São muitas áreas já protegidas, mas não podemos nos descuidar. Precisamos investir ainda mais, precisamos proteger ainda mais áreas de risco. A previsão para o próximo dia 10 é de chuvas, é da chegada de mais um fenômeno da natureza, que a cada vez vem em situações mais extremas. Infelizmente, as mudanças climáticas têm trazido uma série de problemas para as cidades”, afirmou Bruno Reis durante a entrega.

Presente na entrega, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, lembrou que o Alto da Terezinha já conta com um sistema de sirenes de alerta e alarme para deslizamentos de terra, e que a nova contenção chega para reforçar as ações preventivas na região.

A dona de casa Maria de Fátima Silva, 56 anos, que mora no Alto da Terezinha há mais de duas décadas, comemorou a conclusão da obra: “Antes, nos dias de chuva, era um pesadelo. A terra descia e ficávamos com medo de perder nossas casas. Agora, com a contenção, me sinto muito mais segura. Além da segurança, ficou muito mais fácil acessar a rua de baixo, porque a nova escadaria melhorou demais a questão da nossa mobilidade”, afirmou.