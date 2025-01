DE 1958 A 2025

Veja quais foram os incêndios ocorridos no Teatro Castro Alves ao longo da história

Equipamento cultural teve princípio de incêndio cerca de dois anos após episódio que fechou a sala principal do TCA

Larissa Almeida

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 02:15

Princípio de incêndio causou estragos no telhado do TCA nesta terça-feira (7) Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Um princípio de incêndio atingiu a cobertura do Teatro Castro Alves na tarde desta terça-feira (7), mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o respaldo do local e constatou que as chamas eram fracas, causando estragos apenas no telhado do espaço. O episódio ocorrido hoje se difere de dois capítulos sombrios da história do teatro, que já registrou dois incêndios de grandes proporções.

O caso mais recente é o do dia 25 de janeiro de 2023. O fogo na cobertura no imóvel, próximo a Sala de Ensaios do Balé do TCA, começou no início da tarde e só foi contido 12 horas depois. O teto ficou completamente tomado pelas chamas, mas ninguém ficou ferido na ação.

Incêndio no TCA em 2023 Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Arquivo CORREIO

O laudo técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT) sobre o incidente concluiu no mês seguinte que o incêndio não foi criminoso. O inquérito foi encerrado nesta fase e encaminhado à Justiça.

As ações necessárias de combate realizadas pela brigada de incêndio do TCA e pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) comprometeram parte do telhado (cujas telhas não existem mais no mercado), o teto no fundo do palco, e provocaram o desabamento de placas do forro sobre o tablado, causando danos à acústica do prédio que é tombado pelo Patrimônio Nacional. Apesar disso, a plateia e outras áreas da edificação não foram danificadas. A sala principal do TCA está fechada desde o incidente.

Década de 50

O outro incêndio aconteceu na madrugada do dia 9 de julho de 1958. Naquela época, faltavam cinco dias para a inauguração oficial do teatro, que já estava recebendo visitas. Na ocasião, toda a estrutura do equipamento cultural foi atingida naquele que foi o primeiro incêndio da sua história, exceto a Concha Acústica. A razão para o incidente nunca foi esclarecida.