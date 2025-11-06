Acesse sua conta
Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Serão fornecidas 200 vagas para atendimentos e serviços gratuitos em áreas essenciais como saúde, cidadania e bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21:33

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (7), o Centro Social Urbano (CSU) de Portão, em Lauro de Freitas, recebe a 1ª Feira de Saúde e Cidadania da Juventude — Abraços que Cuidam. A ação será realizada a partir das 9h pelo programa Corra pro Abraço, com a oferta de 200 vagas para atendimentos e serviços gratuitos em áreas essenciais como saúde, cidadania e bem-estar.

Entre as atividades oferecidas estão encaminhamentos para emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento, diálogos sobre saúde mental, atendimentos odontológicos, oficina de grafite, penteados afro e encaminhamentos para estágio.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Com o lema “Abraços que Cuidam”, o evento reafirma que o cuidado, o acesso a direitos e o fortalecimento da cidadania também são formas de resistência, especialmente quando partem das periferias e favelas. A ação, gerida pela Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, celebra o Dia da Favela.

Participam do evento o Consultório na Rua, CAPS IA, Bankoma, Posto Noel Alves, Instituto Malloka, IEL e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).

O Centro Social Urbano (CSU) fica na Rua Josefa Nascimento, nº 21, bairro de Portão.

