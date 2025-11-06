CIDADANIA

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Serão fornecidas 200 vagas para atendimentos e serviços gratuitos em áreas essenciais como saúde, cidadania e bem-estar

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 21:33

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (7), o Centro Social Urbano (CSU) de Portão, em Lauro de Freitas, recebe a 1ª Feira de Saúde e Cidadania da Juventude — Abraços que Cuidam. A ação será realizada a partir das 9h pelo programa Corra pro Abraço, com a oferta de 200 vagas para atendimentos e serviços gratuitos em áreas essenciais como saúde, cidadania e bem-estar.

Entre as atividades oferecidas estão encaminhamentos para emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento, diálogos sobre saúde mental, atendimentos odontológicos, oficina de grafite, penteados afro e encaminhamentos para estágio.

Com o lema “Abraços que Cuidam”, o evento reafirma que o cuidado, o acesso a direitos e o fortalecimento da cidadania também são formas de resistência, especialmente quando partem das periferias e favelas. A ação, gerida pela Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, celebra o Dia da Favela.

Participam do evento o Consultório na Rua, CAPS IA, Bankoma, Posto Noel Alves, Instituto Malloka, IEL e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).