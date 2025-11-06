Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Assistidos devem realizar atualização de saúde

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:44

Programa Bolsa Família vai pagar, em média, R$ 705 por família
Cartão do programa Bolsa Família Crédito: MDAS/Divulgação

Quase 70 mil beneficiários do Programa Bolsa Família de Feira de Santana correm risco de ter a assistência suspensa caso não seja realizado o acompanhamento de saúde dos integrantes da família. O número oficial é 69.216, o que representa cerca de 51,76% de todos os 133.719 contemplados pelo projeto. A atualização, que deve ser feita até 31 de dezembro, é uma das condicionalidades exigidas para a manutenção do benefício.

“É fundamental que os beneficiários procurem a unidade de saúde mais próxima o quanto antes. Esse acompanhamento garante a continuidade do Bolsa Família e também contribui para o monitoramento da saúde das famílias”, orienta a referência técnica em nutrição, Maria Porto.

Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo

Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Influenciadora perde Bolsa Família após postar foto com carro novo por Reprodução/Redes Sociais

O acompanhamento é realizado semestralmente, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Em caso de não comparecimento até o fim do período pode ter o benefício bloqueado ou suspenso temporariamente.

Durante o atendimento são verificados peso, altura e situação vacinal de crianças menores de 7 anos, além do acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos. No caso de gestantes, é necessário comprovar a realização das consultas de pré-natal e a data da última menstruação.

Ao procurar a unidade de saúde, os beneficiários devem apresentar o Cartão do Bolsa Família, a caderneta de vacinação das crianças e documentos pessoais.

Tags:

Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso
Imagem - 3 motivos para verificar os seus níveis de colesterol

3 motivos para verificar os seus níveis de colesterol
Imagem - Homem com transtorno mental é morto após ser confundido com membro de facção na Bahia

Homem com transtorno mental é morto após ser confundido com membro de facção na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)