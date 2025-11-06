FEIRA DE SANTANA

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Assistidos devem realizar atualização de saúde

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:44

Cartão do programa Bolsa Família Crédito: MDAS/Divulgação

Quase 70 mil beneficiários do Programa Bolsa Família de Feira de Santana correm risco de ter a assistência suspensa caso não seja realizado o acompanhamento de saúde dos integrantes da família. O número oficial é 69.216, o que representa cerca de 51,76% de todos os 133.719 contemplados pelo projeto. A atualização, que deve ser feita até 31 de dezembro, é uma das condicionalidades exigidas para a manutenção do benefício.

“É fundamental que os beneficiários procurem a unidade de saúde mais próxima o quanto antes. Esse acompanhamento garante a continuidade do Bolsa Família e também contribui para o monitoramento da saúde das famílias”, orienta a referência técnica em nutrição, Maria Porto.

O acompanhamento é realizado semestralmente, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Em caso de não comparecimento até o fim do período pode ter o benefício bloqueado ou suspenso temporariamente.

Durante o atendimento são verificados peso, altura e situação vacinal de crianças menores de 7 anos, além do acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos. No caso de gestantes, é necessário comprovar a realização das consultas de pré-natal e a data da última menstruação.