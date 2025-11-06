SALVADOR

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Crime foi cometido no dia 16 de julho deste ano

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:10

Homem foi morto no Dique do Tororó Crédito: Marina Silva/CORREIO

Foi preso nesta quinta-feira (6), em Salvador, um homem suspeito de matar a tiros um rapaz de 31 anos no Dique do Tororó. O corpo da vítima foi encontrada com marcas de tiros no dia 16 de julho.

O suspeito, de 20 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, é apontado como um dos autores do crime. A vítima foi identificada como Igor Gomes Barreto. Segundo informações da Polícia Civil, há indícios de que ele foi baleado após ter sido torturado.

O suspeito foi localizado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), nas imediações da localidade da Portelinha, próxima à Estação da Lapa, em Salvador. Ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.