Criminoso que foi contido pelo 'Homem-Aranha' em loja de chocolates na Bahia é preso

Homem usava uma arma falsa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:36

Suspito foi preso com uma arma
Suspeito foi preso com uma arma falsa Crédito: Reprodução/ Divulgação

Foi preso na manhã desta quinta-feira (6) um homem suspeito de furtar um estabelecimento comercial em Ilhéus, no sul da Bahia. No dia 31 de outubro, ele havia sido flagrado tentando furtar uma loja de chocolates, ocasião em que foi contido pelo gerente vestido de Homem-Aranha.

Um comerciante acionou a 68ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que realizava rondas na área central de Ilhéus, após perceber que um produto havia sido furtado de seu estabelecimento, localizado no centro da cidade. Durante as buscas, o suspeito foi localizado ainda na região, com o material furtado. Com ele, os policiais também encontraram uma arma de fogo falsa.

Dias antes, o mesmo homem já havia tentado furtar a loja de chocolates, quando o gerente, fantasiado de Homem-Aranha, recuperou os produtos e expulsou o suspeito. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e repercutiu na imprensa.

O homem e o material apreendido foram apresentados na delegacia local, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Crime Furto Ilhéus

