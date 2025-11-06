Acesse sua conta
Homem com transtorno mental é morto após ser confundido com membro de facção na Bahia

Caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:30

Gilson dos Santos Damasceno
Gilson dos Santos Damasceno Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois suspeitos de matar Gilson dos Santos Damasceno, de 41 anos, foram presos na quarta-feira (5), após se entregarem à Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. A vítima foi morta a facadas na madrugada de segunda (3), na localidade conhecida como Via Local B. Gilson foi socorrido para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, titular da DH, o homem, que sofre de um transtorno mental causado por um acidente na infância, havia se perdido após sair de casa na noite de domingo (2), no bairro Queimadinha, para participar de um culto em uma igreja. Ele se perdeu e desapareceu depois que o evento acabou.

De acordo com as investigações, os suspeitos, que foram identificados como membros de uma facção criminosa que atua na região, encontraram Gilson e questionaram em qual bairro ele morava. Ao descobrirem que ele vivia em um bairro rival, acabaram esfaqueando a vítima.

Os suspeitos se apresentaram à Delegacia de Homicídios e confessaram o crime, eles alegaram que cometeram por estarem sob efeito de álcool. Eles seguem presos e estão à disposição da Justiça.

