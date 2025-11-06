TEMPO FECHADO

Saiba quais são as 110 cidades baianas em alerta de perigo para tempestade

Alerta é válido até esta sexta-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:19

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 110 cidades da Bahia estão em alerta para a ocorrência de tempestades até a manhã desta sexta-feira (7). Os municípios ficam localizados nas regiões Centro-Sul, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Sul do estado.

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em que estiver em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Confira a lista de cidades: