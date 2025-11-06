Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são as 110 cidades baianas em alerta de perigo para tempestade

Alerta é válido até esta sexta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:19

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 110 cidades da Bahia estão em alerta para a ocorrência de tempestades até a manhã desta sexta-feira (7). Os municípios ficam localizados nas regiões Centro-Sul, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Sul do estado.

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em que estiver em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Confira a lista de cidades:

Veja a lista de municípios baianos em alerta para tempestades

Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
Confira lista por Reprodução
1 de 11
Confira lista por Reprodução

Tags:

Chuva Bahia mau Tempo

Mais recentes

Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso
Imagem - 3 motivos para verificar os seus níveis de colesterol

3 motivos para verificar os seus níveis de colesterol

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)