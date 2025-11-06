Acesse sua conta
Pai invade escola e ameaça alunos na Bahia

Homem disse que filho foi agredido por colegas

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:04

Escola municipal fica localizada em Guanambi
Escola municipal fica localizada em Guanambi

O pai de um aluno da Escola Municipal Professora Wanda Neves Freitas, em Guanambi (BA), invadiu a unidade de ensino e intimidou funcionários e estudantes. O episódio foi registrado na última terça-feira (4). Durante a ação, o homem disse que o filho foi agredido por colegas. 

O homem aproveitou o horário de entrada dos estudantes para levar o filho até a sala de aula onde ficam alunos de 4 anos. No interior da escola, o pai pediu para que o filho pequeno apontasse quais colegas teriam o agredido. De acordo com comunicado emitido pela instituição, o homem estava alterado e não aceitou dialogar com os funcionários da escola municipal. A professora tentou impedir que ele se aproximasse das outras crianças. 

"O indivíduo persistiu em ignorar as orientações e a elevar o tom de voz. Diante da gravidade da postura desrespeitosa, a diretora foi até a sala de aula e convidou o pai para que a acompanhasse até a diretoria, onde, mesmo diante de diversas tentativas de diálogo, ele continuou a desacatar a diretora e a professora com agressões verbais intimidatórias, alegando que estava no exercício de seus direitos", diz a nota publicada pela instituição. 

O pai deixou a escola em seguida e levou o filho pequeno. A escola acionou a Polícia Militar e o setor jurídico da Secretaria Municipal de Educação. "Nenhuma criança pode ser identificada ou tratada como agressora, especialmente na Educação Infantil, na qual prevalece o princípio da proteção integral", afirma a instituição. Uma reunião foi realizada nesta quinta-feira (6) com pais de alunos da unidade para discutir sobre a situação. 

Policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram na unidade de ensino, mas não encontraram o homem. "Rondas e buscas foram realizadas a fim de prender o indivíduo, mas até o momento ninguém foi preso. Os responsáveis pelo estabelecimento foram orientados a registrar o ocorrido na delegacia mais próxima", diz a PM. 

Procurada, a Polícia Civil da Bahia disse que a ocorrência não foi formalmente registrada. Ainda em nota, a instituição afirma que o espaço escolar é monitorado por câmeras e que não foram identificados conflitos entre as crianças, nem dentro da sala de aula e nem durante o momento de lazer no parque.

