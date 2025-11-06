BAHIA

Idoso é condenado a 10 anos de prisão por matar esposa na frente dos filhos de 6 e 9 anos

Réu passou quase 13 anos foragido

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:05

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação/TJ-BA

Foi condenado a dez anos e dez meses de prisão o homem que matou a companheira na frente dos filhos do casal, de nove e seis anos. O crime ocorreu em Amargosa, há cerca de 20 anos, e foi julgado apenas no dia 23 de outubro.



De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no dia 9 de novembro de 2005, João Silva dos Santos, de 73 anos, atirou contra a cabeça da companheira, causando sua morte. A vítima foi assassinada em frente à casa onde o casal morava, no povoado de Recreio dos Viajantes, no município de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá. O homem matou a esposa por desconfiar de uma possível traição.

No dia do crime, o condenado chamou a vítima para conversar e, ao se aproximar, Ana Lúcia Conceição percebeu que ele portava uma espingarda tipo garrucha. Ela gritou por socorro, e os dois filhos pediram para que o pai não a matasse. Ainda segundo a denúncia, a mãe da vítima, que também estava no local, tentou socorrer a filha, mas foi ameaçada pelo agressor.

Após o crime, João Silva dos Santos permaneceu foragido por 12 anos e foi preso em 2018, na cidade de Milagres, na mesma região. Segundo a Polícia Civil, o homem chegou a passar por cidades como Planalto, Irecê e Iaçu, fugindo das autoridades. Em Milagres, o criminoso passou a trabalhar como motorista e agia de modo a não levantar suspeitas. Quando foi preso, João confessou ter matado Ana Lúcia na frente dos filhos.