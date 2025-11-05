Acesse sua conta
Prefeito petista é flagrado invadindo casa de família; MP apura conduta

Partido dos Trabalhadores anunciou a suspensão da filiação do político

  N
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:27

Vídeo de Márcio Willian Maia Alencar circulou nas redes sociais
Vídeo de Márcio Willian Maia Alencar circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou a suspensão da filiação do prefeito de Alegrete do Piauí, Márcio Willian Maia Alencar, após ele ser flagrado em vídeo invadindo a casa de uma família e se envolvendo em um confronto físico.

A decisão do Diretório Estadual do PT foi divulgada na última segunda-feira (3), mas o episódio ocorreu no sábado (1º). O caso, que teria motivações políticas e pessoais, gerou repúdio generalizado no estado. A medida foi tomada em caráter de urgência, após a ampla circulação das imagens que mostram o prefeito forçando a entrada na residência.

Prefeito foi suspenso pelo PT

Márcio Willian Maia Alencar
PT suspendeu Márcio Willian Maia Alencar por Reprodução
PT suspendeu Márcio Willian Maia Alencar por Reprodução
Márcio Willian Maia Alencar por Reprodução
Márcio Willian Maia Alencar por Reprodução
Vídeo de Márcio Willian Maia Alencar circulou nas redes sociais por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Márcio Willian Maia Alencar por Reprodução

“A Executiva Estadual do PT, reunida esta noite, após analisar os fatos ocorridos no último sábado (1º) em Alegrete do Piauí, envolvendo o prefeito Márcio Alencar, decidiu, por unanimidade, suspender sua filiação aos quadros do partido e remeter os fatos ao devido processo legal junto à Comissão de Ética da agremiação”, informou a nota do partido.

O vídeo, gravado pela própria família da vítima, mostra o prefeito, acompanhado de seguranças, derrubando um portão e invadindo a propriedade. Segundo relatos, a motivação seria um desentendimento relacionado a apoio político e acusações mútuas entre o prefeito e membros da família agredida.

Em nota oficial, o PT do Piauí classificou a conduta do prefeito como “incompatível com os princípios éticos e estatutários” da sigla. A suspensão da filiação é a primeira medida administrativa, e um processo disciplinar foi aberto, podendo resultar na expulsão definitiva do partido.

O caso chocou a população local e foi explorado por grupos de oposição, que exigem o afastamento imediato do gestor do cargo.

 O CORREIO não localizou contato com o prefeito. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

Ministério Público vai investigar

Nesta terça-feira (4), a Subprocuradoria de Justiça Jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) instaurou uma notícia de fato para apurar denúncias de invasão de domicílio, ameaças, agressões físicas e tentativa de homicídio supostamente praticadas pelo prefeito Márcio Willian Maia Alencar.

Segundo relato da mãe das vítimas, o político teria invadido a casa sem autorização dos moradores, proferido ameaças e ofensas, e agredido um dos adolescentes presentes no local. As agressões teriam causado lesões corporais e configurado uma conduta descrita como tentativa de homicídio.

O episódio teria ocorrido após desentendimentos relacionados a publicações em redes sociais.

