Prefeito petista é flagrado invadindo casa de família; MP apura conduta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:27
O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou a suspensão da filiação do prefeito de Alegrete do Piauí, Márcio Willian Maia Alencar, após ele ser flagrado em vídeo invadindo a casa de uma família e se envolvendo em um confronto físico.
A decisão do Diretório Estadual do PT foi divulgada na última segunda-feira (3), mas o episódio ocorreu no sábado (1º). O caso, que teria motivações políticas e pessoais, gerou repúdio generalizado no estado. A medida foi tomada em caráter de urgência, após a ampla circulação das imagens que mostram o prefeito forçando a entrada na residência.
Prefeito foi suspenso pelo PT
“A Executiva Estadual do PT, reunida esta noite, após analisar os fatos ocorridos no último sábado (1º) em Alegrete do Piauí, envolvendo o prefeito Márcio Alencar, decidiu, por unanimidade, suspender sua filiação aos quadros do partido e remeter os fatos ao devido processo legal junto à Comissão de Ética da agremiação”, informou a nota do partido.
O vídeo, gravado pela própria família da vítima, mostra o prefeito, acompanhado de seguranças, derrubando um portão e invadindo a propriedade. Segundo relatos, a motivação seria um desentendimento relacionado a apoio político e acusações mútuas entre o prefeito e membros da família agredida.
Em nota oficial, o PT do Piauí classificou a conduta do prefeito como “incompatível com os princípios éticos e estatutários” da sigla. A suspensão da filiação é a primeira medida administrativa, e um processo disciplinar foi aberto, podendo resultar na expulsão definitiva do partido.
O caso chocou a população local e foi explorado por grupos de oposição, que exigem o afastamento imediato do gestor do cargo.
O CORREIO não localizou contato com o prefeito. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.
Nesta terça-feira (4), a Subprocuradoria de Justiça Jurídica do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) instaurou uma notícia de fato para apurar denúncias de invasão de domicílio, ameaças, agressões físicas e tentativa de homicídio supostamente praticadas pelo prefeito Márcio Willian Maia Alencar.
Segundo relato da mãe das vítimas, o político teria invadido a casa sem autorização dos moradores, proferido ameaças e ofensas, e agredido um dos adolescentes presentes no local. As agressões teriam causado lesões corporais e configurado uma conduta descrita como tentativa de homicídio.
O episódio teria ocorrido após desentendimentos relacionados a publicações em redes sociais.