FRAUDE

Funcionário do Banco do Brasil é preso por usar vírus para roubar dados de clientes

Esquema envolvia a venda das informações a golpistas

N Nauam Sacramento

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:36

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

Um funcionário do Banco do Brasil foi preso em flagrante nesta terça-feira (4), suspeito de invadir o sistema da instituição, roubar dados de clientes e revender as informações de correntistas e gerentes a quadrilhas de golpistas.

O homem, que trabalhava em uma agência em Caju, na zona portuária Rio de Janeiro, utilizava o sistema interno do banco para furtar os dados. As investigações da Polícia Federal (PF) identificaram o uso de um software malicioso instalado em um computador da agência.

Segundo fontes da investigação, o funcionário utilizava o programa para extrair informações confidenciais, que depois eram vendidas a grupos criminosos especializados em golpes como a falsa central de atendimento e outras fraudes financeiras que induziam as vítimas a realizar transferências de altos valores ou ceder dados pessoais.

O setor de segurança do próprio Banco do Brasil colaborou com as investigações que levaram à prisão do suspeito. A instituição informou que adotou medidas imediatas para corrigir a vulnerabilidade e reforçar a proteção dos clientes.

A Polícia Federal não descarta a participação de outros funcionários no esquema criminoso. Os próximos passos da investigação envolvem a identificação dos integrantes da quadrilha que recebiam os dados e a quantificação do prejuízo total causado pelas fraudes.

O homem foi preso por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Deleciber).