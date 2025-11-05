Acesse sua conta
Na véspera da COP-30, obras não acabaram em área que vai receber líderes mundiais em Belém

Espaço que vai receber 57 chefes de Estado ainda tinha operários trabalhando nesta quarta-feira (5); estrutura inclui gabinete para o Presidente da República e área de convivência entre líderes

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:32

Belém-PA
Belém-PA Crédito: Reprodução

Na véspera da Cúpula de Líderes da COP-30, que começa nesta quinta-feira (6) em Belém (PA), parte da estrutura do evento ainda estava em fase de finalização. O local, preparado para receber 57 chefes de Estado e de governo, permanecia em obras até a noite de quarta-feira (5).

Na chamada “zona azul” da Organização das Nações Unidas (ONU) — área onde ocorrem as negociações formais e reuniões reservadas da cúpula — operários seguiam trabalhando na montagem dos espaços destinados aos líderes mundiais, de acordo com informações do Estadão.

Entre as estruturas da zona azul está o ambiente que abrigará as reuniões da Cúpula de Líderes, com um espaço de convivência e um gabinete presidencial preparado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá despachar no local durante o evento.

LEIA MAIS SOBRE A COP 30

Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30

Setor produtivo brasileiro reforça papel social na agenda climática e prepara compromissos para a COP30

Além das questões climáticas: lideranças e especialistas debatem impactos da COP 30 em Salvador

COP30 já começou e resultados serão positivos, afirma CEO de conferência climática

Conseguimos pré-consensos para negociações, diz presidente da COP30

Há expectativa de que, na chegada dos chefes de Estado, ocorra uma foto protocolar com Lula, antes de serem direcionados à área de convivência e, em seguida, às plenárias de discussão, que são restritas à imprensa e ao público externo.

Fora do trajeto reservado às comitivas oficiais, o avanço das obras é mais lento. Na entrada principal da zona azul, diversos pavilhões nacionais ainda estavam em construção nesta quarta-feira (5). Em conferências climáticas anteriores, esses espaços costumam receber visitas e eventos paralelos de líderes estrangeiros, o que, segundo observadores, pode não ocorrer nesta edição devido ao atraso.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

