OBRAS INACABADAS

Na véspera da COP-30, obras não acabaram em área que vai receber líderes mundiais em Belém

Espaço que vai receber 57 chefes de Estado ainda tinha operários trabalhando nesta quarta-feira (5); estrutura inclui gabinete para o Presidente da República e área de convivência entre líderes

Flavia Azevedo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:32

Belém-PA Crédito: Reprodução

Na véspera da Cúpula de Líderes da COP-30, que começa nesta quinta-feira (6) em Belém (PA), parte da estrutura do evento ainda estava em fase de finalização. O local, preparado para receber 57 chefes de Estado e de governo, permanecia em obras até a noite de quarta-feira (5).

Na chamada “zona azul” da Organização das Nações Unidas (ONU) — área onde ocorrem as negociações formais e reuniões reservadas da cúpula — operários seguiam trabalhando na montagem dos espaços destinados aos líderes mundiais, de acordo com informações do Estadão.

Entre as estruturas da zona azul está o ambiente que abrigará as reuniões da Cúpula de Líderes, com um espaço de convivência e um gabinete presidencial preparado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá despachar no local durante o evento.

Há expectativa de que, na chegada dos chefes de Estado, ocorra uma foto protocolar com Lula, antes de serem direcionados à área de convivência e, em seguida, às plenárias de discussão, que são restritas à imprensa e ao público externo.

Fora do trajeto reservado às comitivas oficiais, o avanço das obras é mais lento. Na entrada principal da zona azul, diversos pavilhões nacionais ainda estavam em construção nesta quarta-feira (5). Em conferências climáticas anteriores, esses espaços costumam receber visitas e eventos paralelos de líderes estrangeiros, o que, segundo observadores, pode não ocorrer nesta edição devido ao atraso.

Belém sediará a COP 30 a partir desta quinta (6) 1 de 25