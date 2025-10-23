SEMINÁRIO INTEGRIDADE BAHIA

Além das questões climáticas: lideranças e especialistas debatem impactos da COP 30 em Salvador

Evento reúne pautas como inovação, ética e governança em sete painéis ao longo da próxima quarta-feira (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:58

Na próxima quarta-feira (29), lideranças e especialistas se reúnem no Sebrae – Civil Towers, no bairro do Costa Azul, em Salvador, para debater os impactos da COP 30 além das questões climáticas. Ao longo do dia, representantes de empresas nordestinas vão colocar em pauta, no II Seminário Integridade Bahia, temas como inovação, ética, governança e o papel estratégico das corporações em um novo cenário global. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Nos sete painéis do evento, estarão presentes dirigentes de grandes organizações importantes no contexto estadual e regional da Bahia, como a diretora do Jornal Correio e membro do Conselho de Administração da Rede Bahia, Renata Correia de Magalhães; o CEO da Veracel, Caio Zanardo; o diretor de Clima, Natureza e Investimento Cultural da Vale, Hugo Barreto; o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri; e o CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov.

Confira a programação da manhã

08h30: Abertura Institucional

09h00 – 09h30: Keynote Speaker | Tema: O Impacto da COP 30 para além do Clima | Palestrante: Caio Magri – Presidente do Instituto Ethos

Painel 1 – A Responsabilidade Empresarial na Promoção da Integridade Socioambiental

Palestrantes:

• Hugo Barreto – Diretor de Sustentabilidade, Vale

• Lucila Ribeiro Cestariolo – Government Relations & Communications Director, Alcoa

• Anderson Baranov – CEO, Hydro

Mediação: Rita Teixeira – Head of Institutional Relations, Instituto Ethos

Painel 2 – Pesca, Clima e Comunidades: Desafios e Soluções para uma Economia Marinha Sustentável e Restauração dos Ecossistemas Costeiros

Palestrantes:

• Duda Lomanto – Secretaria do Mar, Prefeitura de Salvador

• Isabela Suarez – Presidente do Instituto Bahia Viva e da Associação Comercial da Bahia

Mediação: Leana Mattei – Gerente de ESG e Sustentabilidade

Painel 3 – Case Rede Bahia: Práticas Sustentáveis e o Papel Estratégico da Comunicação no Engajamento Comunitário

Palestrantes:

• Renata Correia de Magalhães – Diretora do Jornal Correio e Conselheira da Rede Bahia

• Isaac Edington – Presidente da Saltur

Mediação: (a confirmar)

Confira a programação da tarde

Painel 4 – Por Todas Elas: Equidade, Segurança e Dignidade – O Papel das Empresas na Proteção Integral das Mulheres

Palestrantes:

• Lorena Bernardino – Casa da Mulher Brasileira

• Caio Zanardo – CEO, Veracel

• Roberta Carneiro – Coordenadora Geral IBGC Bahia, Advogada especialista em Governança, Integridade e Sustentabilidade

• Mediação: Roberta Caires – Move Mulher

Painel 5 – Inovar para Descarbonizar: Caminhos Corporativos para um Futuro de Baixas Emissões

Palestrantes:

• Mônica Rocha – Movimento ESG

• Magno Barreto – Assessor de Tecnologia, Bahia Gás

• Santiago González – CEO, Amara Net Zero

• André Podhorodeski – Superintendente, Shopping Barra

Mediação: Carla Batista – Auditora Interna, ABNT PR 2030 ESG

Painel 6 – Economia Circular: Inovação, Propósito e Regeneração para um Futuro Sustentável

Palestrantes:

• Cláudia Magalhães – Advogada especialista em Integridade e Governança

• Beatriz Cunha – Líder de Sustentabilidade, Solutis

• Renata Souza – Analista de Negócios Sustentáveis do movimento Repense Reuse e Humana Brasil

Mediação: Carolina Mendes – Advogada especialista em societário e empresarial e Sócia, Tavares Novis Advogados

Painel 7 – Integridade nas Cadeias de Valor e o Papel do Sebrae no Fortalecimento do Sistema de Integridade e da Governança em PMEs

Palestrantes:

• Olga Pontes – Palestrante e Conselheira Consultiva, Ética Corporativa e Integridade

• Sandro Oliveira – Diretor de Compliance e Auditoria, Bamin

• Henrique White – Gerente de Integridade e Compliance, Sebrae Bahia