Netflix anuncia Guerreiras do K-Pop 2, sequência do sucesso global da animação

Continuação da animação musical que conquistou o público estreia em 2029 com produção da Sony Pictures

Flavia Azevedo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:33

Guerreiras do K-pop Crédito: Divulgação

A Netflix anunciou a produção de Guerreiras do K-Pop 2, continuação do sucesso mundial da animação lançada em junho. A informação foi revelada pela Bloomberg e confirmada pela Variety. A previsão de estreia é para 2029.

O longa é uma produção da Sony Pictures Animation, com direção de Chris Appelhans e Maggie Kang. A trama original acompanha as Huntrix — trio de estrelas do pop coreano formado por Rumi, Mira e Zoey — que, além de lotarem estádios, enfrentam criaturas sobrenaturais para proteger os fãs e o planeta.

Desde o lançamento, Guerreiras do K-Pop figurou entre as produções mais assistidas da Netflix. Músicas do filme entraram no Top 100 da Billboard, e o hit Golden chegou ao primeiro lugar. O álbum da trilha sonora conquistou certificado de platina nos Estados Unidos, por superar 1 milhão de vendas ou 150 milhões de reproduções.

Uma versão karaokê do filme também foi lançada, chegando a ocupar salas de cinema no Brasil por uma semana.

Por enquanto, detalhes sobre a história da sequência ainda não foram divulgados.