Descubra se seu esmalte está proibido pela Anvisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:17
Embora a diretora da Anvisa, Daniela Marreco, descarte motivo para pânico entre quem já foi exposto, o foco da medida é proteger, especialmente, as profissionais de beleza e os consumidores de exposições repetidas e prolongadas. A Anvisa assegura que a indústria pode substituir facilmente os compostos por alternativas seguras, sem comprometer a qualidade dos produtos.
Como reconhecer no rótulo e o que fazer
Para verificar se o produto que você possui ou utiliza contém as substâncias proibidas, a atenção deve ser redobrada na lista de ingredientes do rótulo. As substâncias podem aparecer com diferentes nomenclaturas técnicas (INCI), sendo essencial buscar por:
Sinônimos do TPO (Óxido de Difenilfosfina): Procure por Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl), Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide, Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina ou qualquer outra variação que inclua a sigla TPO (CAS nº 75980-60-8).
Esmaltes têm substâncias proibidas
Sinônimos do DMPT (ou DTMA): Procure por N,N-dimethyl-p-toluidine, Dimethyltolylamine, Dimetil-4-toluidina, N,N-dimetil-p-toluidina ou o número de registro CAS nº 99-97-8.
Caso você encontre TPO ou DMPT/DTMA, a orientação é: parar de usar o produto imediatamente e informar o comerciante ou o salão de beleza sobre a proibição emitida pela Anvisa.
Prazo para a retirada do mercado
Empresas e estabelecimentos comerciais têm um prazo de 90 dias para interromper a venda e a utilização de quaisquer cosméticos que contenham os compostos proibidos. Após o fim deste período, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa, e as empresas responsáveis deverão efetuar o recolhimento obrigatório dos itens que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.
Fontes: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Estudos Internacionais (classificação CMR 1B da União Europeia).
Por @flaviaazevedoalmeida