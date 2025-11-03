Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra se seu esmalte está proibido pela Anvisa

Entenda onde procurar no rótulo os nomes TPO e DMPT (ou DTMA) para saber se seu produto foi vetado e que providências você deve tomar

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:17

Unhas quadradas
O prazo de descarte é de 90 dias Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de duas substâncias químicas — o TPO (óxido de difenilfosfina) e o DMPT (ou DTMA, dimetil-p-toluidina) — em cosméticos, como esmaltes e unhas em gel. A decisão, que alinha o Brasil a padrões de segurança da União Europeia, foi motivada por estudos internacionais que apontam riscos significativos à saúde: o DMPT é classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos, e o TPO é considerado tóxico para a reprodução, com potencial para prejudicar a fertilidade.

Embora a diretora da Anvisa, Daniela Marreco, descarte motivo para pânico entre quem já foi exposto, o foco da medida é proteger, especialmente, as profissionais de beleza e os consumidores de exposições repetidas e prolongadas. A Anvisa assegura que a indústria pode substituir facilmente os compostos por alternativas seguras, sem comprometer a qualidade dos produtos.

Como reconhecer no rótulo e o que fazer

Para verificar se o produto que você possui ou utiliza contém as substâncias proibidas, a atenção deve ser redobrada na lista de ingredientes do rótulo. As substâncias podem aparecer com diferentes nomenclaturas técnicas (INCI), sendo essencial buscar por:

Sinônimos do TPO (Óxido de Difenilfosfina): Procure por Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl), Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide, Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina ou qualquer outra variação que inclua a sigla TPO (CAS nº 75980-60-8).

Esmaltes têm substâncias proibidas

[Edicase]Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza (Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock) por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock
[Edicase]A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
[Edicase]As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
[Edicase]As tendências para as unhas na primavera acompanham o clima de renovação (Imagem: Emvat Mosakovskis | Shutterstock) por Imagem: Emvat Mosakovskis | Shutterstock
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
[Edicase]Unhas com efeito 3D tem se tornado cada vez mais populares (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
[Edicase]O inverno também traz tendências para as unhas (Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock) por Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock
[Edicase]Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas (Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock) por Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock
Saiba os riscos das lâmpadas de unhas e como se proteger, segundo cientistas argentinos por Freepik
Unhas por Reprodução
[Edicase]As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock) por Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock
[Edicase]As unhas peroladas funcionam com qualquer look (Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock) por Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock
[Edicase]As unhas ganharam destaque nos desfiles do SPFW (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
[Edicase]As unhas podem ser estilizadas para a Páscoa (Imagem: TanitaKo | Shutterstock) por Imagem: TanitaKo | Shutterstock
[Edicase]Unhas em pó são mais duráveis, ideais para quem tem uma rotina agitada (Imagem: Natkinzu | Shutterstock) por Imagem: Natkinzu | Shutterstock
[Edicase]Há diferentes tipos de alongamento para unhas (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock) por Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
[Edicase]Com alguns hábitos simples, é possível fortalecer as unhas e mantê-las protegidas contra os danos típicos do verão (Imagem: NinaMalyna | Shutterstock) por Imagem: NinaMalyna | Shutterstock
[Edicase]As unhas completam o look do fim de ano (Imagem: Minszka | Shutterstock) por Imagem: Minszka | Shutterstock
[Edicase]A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
[Edicase]O cuidado com as unhas é um ritual importante para muitas mulheres (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock) por Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock
[Edicase]Não há necessidade de deixar as unhas respirarem (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
1 de 27
[Edicase]Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza (Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock) por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock

Sinônimos do DMPT (ou DTMA): Procure por N,N-dimethyl-p-toluidine, Dimethyltolylamine, Dimetil-4-toluidina, N,N-dimetil-p-toluidina ou o número de registro CAS nº 99-97-8.

Caso você encontre TPO ou DMPT/DTMA, a orientação é: parar de usar o produto imediatamente e informar o comerciante ou o salão de beleza sobre a proibição emitida pela Anvisa.

Prazo para a retirada do mercado

Empresas e estabelecimentos comerciais têm um prazo de 90 dias para interromper a venda e a utilização de quaisquer cosméticos que contenham os compostos proibidos. Após o fim deste período, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa, e as empresas responsáveis deverão efetuar o recolhimento obrigatório dos itens que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

Fontes: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Estudos Internacionais (classificação CMR 1B da União Europeia).

Por @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - Policiais Civis cobram regulamentação de adicional de 100% em pensão por morte no RJ

Policiais Civis cobram regulamentação de adicional de 100% em pensão por morte no RJ

Imagem - A favela desafia quem "sabia tudo" sobre a Operação Contenção

A favela desafia quem "sabia tudo" sobre a Operação Contenção

Imagem - Lei da Misoginia: o que muda com a lei que compara ódio às mulheres ao racismo?

Lei da Misoginia: o que muda com a lei que compara ódio às mulheres ao racismo?

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada