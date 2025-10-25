Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lei da Misoginia: o que muda com a lei que compara ódio às mulheres ao racismo?

Levar esse ódio histórico ao plano legal não resolve tudo, mas estabelece limites claros e dá novas ferramentas para prevenção, educação e proteção

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:00

Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

A ideia de transformar a misoginia em crime nasce de uma demanda social que alcançou rapidamente centenas de cidades e dezenas de milhares de apoiadores, e agora está em plena tramitação legislativa: aprovado pelo Senado, o Projeto de Lei (PL) 896/23 segue para votação na Câmara dos Deputados. A proposta é inserir a misoginia no mesmo rol de motivações puníveis da chamada Lei do Racismo, com consequências penais duras, exatamente para que a gente pare de fingir que o ódio sistemático ao feminino é um mero "problema de convivência", "questão de opinião" ou até "engraçado".

Objetivamente, a proposta visa alterar o artigo que hoje regula os crimes de preconceito para incluir, entre as motivações puníveis, a misoginia - definida como conduta que manifesta ódio ou aversão ao feminino, fundada na crença de supremacia masculina. A consequência prática é que manifestações misóginas, quando enquadradas no tipo, serão passíveis das penas mais severas previstas para crimes de ódio, inclusive com caráter imprescritível e inafiançável. Essa alteração desloca o tratamento jurídico da misoginia de episódio individual para fenômeno coletivo e estrutural.

Violência contra a mulher

[Edicase]A violência patrimonial contra mulheres deve ser combatida (Imagem: olesia_g | Shutterstock) por Imagem: olesia_g | Shutterstock
Violência contra mulher por Freepik
Violência contra mulher negra: maioria dos casos começa na juventude por Shutterstock
[Edicase]Alguns livros ressaltam a importância de lutar para combater a violência contra a mulher (Imagem: Miguel Angel Prian Chaves | Shutterstock) por
Bahia é o pior estado em incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência por Shutterstock
Casos de violência contra a mulher por Freepick
[Edicase]Empresas podem conscientizar os funcionários sobre violência contra a mulher (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por
Violência contra a mulher por Shutterstock
Elisama acredita que violência contra mulher será tema da redação por Priscila Natividade/CORREIO
Fóruns anônimos na internet reforçam violência contra a mulher por MArcello Casal Jr. /Agência Brasil
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Mulheres sírias participam de um passeio ciclístico em apoio a campanha sobre a violência contra a mulher em Damasco. por LOUAI BESHARA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha do Dia Internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, em Santiago. por MARTIN BERNETTI / AFP
Mulheres israelenses enfrentam a polícia durante uma manifestação contra a violência doméstica na cidade costeira mediterrânica de Tel Aviv. por JACK GUEZ / AFP
Marcha pela igualdade de género e contra a violência sobre as mulheres, marcam o dia internacional da mulher em Podgorica, Montenegro. por SAVO PRELEVIC / AFP
Mulheres indianas protestam contra a violência doméstica, ataques sexuais e discriminação no trabalho em Nova Deli. por PRAKASH SINGH / AFP
As mulheres de Madri declararam greve com o slogan: "Greve geral contra a violência machista, patriarcal, a justiça franquista e a opressão capitalista". por PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Manifestação contra a violência sobre mulheres e crianças, em Narathiwat. por MADAREE TOHLALA / AFP
Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres em San Salvador. por MARVIN RECINOS / AFP
1 de 25
[Edicase]A violência patrimonial contra mulheres deve ser combatida (Imagem: olesia_g | Shutterstock) por Imagem: olesia_g | Shutterstock

No mérito penal, a proposta prevê a criação de injúria misógina com pena mais elevada (dois a cinco anos e multa) e aumento da pena quando a ofensa for praticada em contexto de "descontração, chacota ou ridicularização", mesmo contra vítima indeterminada. Essa medida alcança o fenômeno corrente das "piadas" públicas e dos ambientes que naturalizam o escárnio. Tipo tudo que acontece nos discursos comuns na "machosfera", sabe? Prevê-se também a possibilidade de medidas cautelares imediatas, como encaminhamento a programas de reeducação e acompanhamento psicossocial. Essas medidas buscam combinar reprovação penal com respostas que toquem a dimensão cultural do problema.

Eu sei que a maturidade recomenda resistir, por diferentes razões, tanto ao otimismo ingênuo quanto ao ceticismo absoluto. Também entendo que a crítica antipunitivista é legítima. Porém, confesso: não estou cabendo em mim de tanto contentameno com a possibilidade de, enfim, ser proibido exercer o ódio mais corriqueiro e letal, aquele que é quase um esporte em todos os tempos, profissões, ambientes e sociedades. Em qualquer época e estrutura, mulheres sempre viveram a vulnerabilidade principal de servirem pra ser piada e sofrer violência masculina, de muitas maneiras e cotidianamente alimentada por episódios "inocentes" de desdém, ironia, zombaria e sarcasmo. Sendo assim, desculpe, mas eu quero é mais.

Criminalizar a misoginia é reconhecer, no plano público e simbólico, que o ódio ao feminino é estrutural e mata. Os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública justificam qualquer medida: em 2024 foram registrados 1.492 feminicídios - média de quatro mulheres assassinadas por dia - e quase 3.870 tentativas de feminicídio no mesmo ano. Note que isso é apenas o que foi notificado. As estatísticas mostram também que a maioria das vítimas é negra, que a maioria dos crimes ocorre na residência e que os autores são em sua quase totalidade homens. Esses números provam que a criminalização da misoginia não é "exagero", mas resposta urgente e necessária diante de um padrão de mortes e violências.

Assim como em outros projetos, há ressalvas e debates. Em nosso caso, um dos centrais é instrumental: haverá dificuldades de prova e interpretação? Sim. Haverá risco de decisões divergentes e de aplicação injusta? Claro. Por isso o texto precisa de precisão técnica, o que significa definição cuidadosa do elemento subjetivo (ódio, aversão), delimitação dos atos puníveis e critérios objetivos para distinção entre ofensa, injúria e discurso de ódio. Nada disso impede a aprovação da lei que, assim como tantas outras, entra num campo moral e cultural, funcionando como marco. E mesmo que não solucione um problema social complexo, vai mudar referências, orientar políticas públicas e fortalecer instrumentos de prevenção.

LEIA MAIS SOBRE A SITUAÇÃO DAS MULHERES

O que James Martins deveria ter feito com a denúncia de estupro, ao vivo, contra o entrevistado da rádio Metrópole?

Mãe que agrediu filha em Belo Horizonte expõe o colapso silencioso da maternidade no Brasil

Medo de dirigir? Se você é mulher, venha cá

Por fim, o simbólico. O Direito tem o poder de nomear e de estruturar repertórios coletivos. Quando uma lei diz, formalmente, que o ódio às mulheres é crime, ela oferece um ponto de apoio para educação, para medidas preventivas, para o trabalho institucional nas escolas, nas redes sociais e nas delegacias. Ela motiva conversas nas famílias, nos bares, nos grupos de amigos. Ela muda a cultura da gente. Criminalizar a misoginia é reconfigurar o que se aceita nas praças públicas e privadas como opinião, ironia ou normalidade. É estabelecer limites. É, no fim das contas, complicar a vida de homens que lucram - e se divertem - com a humilhação de mulheres. Esse comportamento comprovável em cada esquina e que, conforme sabemos, não é nenhuma novidade.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - Pesquisa: mulheres brasileiras estudam mais, mas ainda ganham menos

Pesquisa: mulheres brasileiras estudam mais, mas ainda ganham menos

Imagem - Afinal, o que é uma mulher?

Afinal, o que é uma mulher?

Imagem - Caso Rio Vermelho mostra a consequência brutal de ignorar denúncias de mulheres

Caso Rio Vermelho mostra a consequência brutal de ignorar denúncias de mulheres

Mais recentes

Imagem - Saiba como será a passagem do presidente da França por Salvador

Saiba como será a passagem do presidente da França por Salvador
Imagem - Em meio a impasse, Rui Costa sugere pesquisa para definir candidatos ao Senado da base petista

Em meio a impasse, Rui Costa sugere pesquisa para definir candidatos ao Senado da base petista
Imagem - A operação andina, o petista na mira da PF e as obras de papel reeditadas por Jerônimo

A operação andina, o petista na mira da PF e as obras de papel reeditadas por Jerônimo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada