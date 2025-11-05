Acesse sua conta
Baiana, Lou Garcia lança 'Literalmente Devaneios' e estuda gravar clipe na Bahia

Cantora cita a influência baiana em sua identidade artística e estuda gravar um clipe do projeto no estado

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:33

Lou Garcia conta que buscou ampliar sua identidade sonora em relação ao primeiro álbum
Lou Garcia conta que buscou ampliar sua identidade sonora em relação ao primeiro álbum Crédito: Divulgação

A cantora e compositora baiana Lou Garcia lançou “Literalmente Devaneios”, seu segundo álbum pela Universal Music Brasil. Com 14 faixas, o trabalho mistura pop eletrônico, piseiro, R&B alternativo, pagodão e funk, refletindo conflitos entre razão e desejo em uma estética pop contemporânea.

O disco nasceu após um período emocional intenso e foi iniciado em um song camp no Rio de Janeiro. “Eu estava muito mal”, lembra Lou sobre o fim de um relacionamento, que depois teve reconciliação. “Eu escrevi muito pra me curar mesmo. As primeiras músicas que surgiram foram as mais tristes: ‘Fique Bem’, ‘Puro Amor’, ‘Subconsciente’…”.

A artista conta que buscou ampliar sua identidade sonora em relação ao primeiro álbum. “Sinto que amadureci muito na composição. As letras são totalmente diferentes. Agora eu também consegui brincar mais com melodias e mostrar mais a minha voz”, diz.

Ela também destaca sua participação na produção. “Eu estudei produção musical, metia muito o dedo nas coisas”, afirma. Segundo Lou, faixas como “Magia” e “Reservado” “começaram de um jeito e viraram algo completamente diferente”.

Sobre o conceito do álbum, a cantora resume: “Eu queria trazer a ideia de opostos no título. E que tivesse um pouco essa coisa da loucura”. Ela explica ainda o significado do nome: “Literalmente Devaneios” expressa como seu “sentimento é tão etéreo como palpável” e como suas “confusões emocionais” se tornam “fato verificável”.

Lou também cita a influência baiana em sua identidade artística e estuda gravar um clipe do projeto no estado. “A Bahia é magia, Bahia é axé”, diz a cantora, que pretende levar essa atmosfera para o audiovisual de uma das faixas do álbum.

Com produção de Donatto, Gustavvo, Iuri Rio Branco, Kassin, Enzo di Carlo, TIN e ProdJot4, o disco reforça o amadurecimento de Lou - que segue explorando dualidades entre controle e entrega, sonho e realidade.

