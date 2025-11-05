NOVEMBRO NEGRO

Residência artística gratuita fortalece teatro negro em Salvador com bolsas e oficinas formativas

Projeto “Qualificando a Desordem” abre inscrições para artistas de comunidades periféricas, oferecendo formação em teatro, música, cenografia e mais, com apoio financeiro e foco na valorização da arte negra.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:10

A residência artística busca fortalecer as trajetórias de pessoas negros(as) que estão iniciando ou já inseridos(as) no universo da cultura e das artes Crédito: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para a residência artística “Qualificando a Desordem”, etapa formativa do projeto “Ordem Questionada” do Coletivo Subverso das Artes, que busca estimular a ação cultural e o teatro negro baiano, sobretudo em bairros negros e marginalizados da cidade de Salvador. Até o dia 9 de novembro, artistas moradores de comunidades como Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Nova Brasília, Candeal e Santo Inácio poderão se inscrever para uma oportunidade única de viver um semestre repleto de oficinas de formação artística e teatral, ministradas por profissionais experientes da área.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada por pessoas a partir de 18 anos que possuam vínculo ou interesse em teatro e disponibilidade para participar das aulas. O resultado da seleção será divulgado até 11 de novembro, no Instagram oficial do projeto @coletivosubversoo. Link do formulário: Formulário de Inscrição | RESIDÊNCIA ARTÍSTICA: QUALIFICANDO A DESORDEM.

De novembro de 2025 a abril de 2026, a turma será imersa em oficinas quinzenais de escrita teatral, atuação, direção teatral, direção musical, cenografia, gestão teatral, comunicação estratégica e formação de público. As inscrições também estão abertas para participantes externos que queiram participar de, no mínimo, três oficinas, podendo também participar de todas. Já as pessoas selecionadas para a residência artística deverão participar de todas as oficinas obrigatoriamente.

Os residentes receberão uma bolsa de permanência durante os seis meses do projeto, como auxílio para transporte e alimentação, garantindo que consigam acompanhar as atividades de maneira contínua. Na residência artística, 10 inscritos serão contemplados, entre eles quatro integrantes do Coletivo Subverso das Artes, e, paralelamente, 20 participantes externos vão acompanhar todas as atividades, totalizando uma turma de 30 pessoas. Deste modo, será possível ampliar as redes de aprendizagem, colaboração e troca de saberes entre artistas, comunidades e territórios da capital.

Sobre o projeto - Mais do que uma ação formativa, o projeto “Ordem Questionada” se propõe a romper barreiras e ampliar o acesso à arte em territórios que muitas vezes ficam à margem do mercado teatral. Com oficinas, apresentações e atividades culturais, a iniciativa reforça a existência de talentos que só precisam de oportunidade e estrutura para florescer. O grande objetivo é incentivar tanto a produção quanto consumo artístico local, criando um espaço de protagonismo e visibilidade para jovens artistas das comunidades.

De acordo com o coordenador do Coletivo Subverso das Artes, Zaya Olugbala, a inspiração para o nome do projeto vem da peça “Ordem Questionada”, criada pelo coletivo em 2019 para provocar reflexões sobre as estruturas da sociedade e as diversas formas de opressão. “Como artista, promover uma reflexão é algo incrível e necessário, mas ainda não é o suficiente para quem se encontra insatisfeito com a forma de vida que a gente leva aqui na babilônia. Então, o projeto é pensado a partir de como podemos sair da mera reflexão e ir para a ação, algo que possa proporcionar algum tipo de mudança”, explica o músico.

“O que inspira o projeto é esse fazer artístico autônomo, que o Subverso das Artes sempre se propôs a fazer. Muito do que a gente vem fazendo é parecido com o que os artistas que Platão considerava perigosos faziam naquela época, que é fazer as pessoas pensarem, questionarem o sistema. E é por isso que aqueles artistas eram tão perigosos para a polis, para a cidade, porque eles faziam as pessoas refletirem de fato. A arte não era tida como um objeto. E é isso que a gente quer fazer. Queremos acessar esses outros espaços culturais que não estão no centro da cidade, não estão no centro da cultura tradicional também de forma simbólica”, afirma Laura Sacramento, coordenadora do grupo.

Por trás dos questionamentos - O projeto é idealizado pelos dois coordenadores do Coletivo Subverso das Artes, grupo formado por jovens artistas comprometidos com a promoção da arte negra. À frente do coletivo está Laura Sacramento, graduada em Letras Vernáculas pela UFBA e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura. Sua trajetória artística se inicia nas artes plásticas e na literatura, com contos e poesias, e se expande no teatro, onde atua como roteirista, assistente de direção e coordenadora do coletivo.

Ao seu lado, Zaya Olugbala, diretor musical, músico multi-instrumentista e estudante de Produção Musical na UFRB, soma bagagem na criação de trilhas, direção sonora e produção de espetáculos. A coordenação geral é assinada por Juliana Sousa, produtora cultural e mediadora formada pelo Teatroescola do Instituto de Arte e Cultura da Bahia, com ampla atuação em projetos voltados à educação, acessibilidade e valorização da juventude negra e de grupos minorizados.

Sobre os formadores - As oficinas serão conduzidas por artistas de diferentes linguagens e trajetórias. A dramaturga e diretora Onisajé ministra as oficinas de Escrita Teatral e Direção Teatral, compartilhando sua experiência na criação de narrativas negras. A atriz e performer Diana Ramos conduz a oficina de Atuação: Corpo, Voz e Performance, voltada ao desenvolvimento da expressividade cênica.

Na área da música, Maurício Lourenço será o facilitador da oficina de Direção Musical, explorando o som e a dramaturgia sonora como elementos de criação. Já Clara Matos lidera a oficina de Cenografia, com foco em direção de arte, figurino e cenário. O gestor cultural Nell Araújo, por sua vez, orienta a oficina de Gestão Teatral, abordando administração, gestão de espaços e planejamento financeiro.

Completam o time a pesquisadora Ana Paula Potira, responsável pela oficina de Formação de Público, que propõe reflexões sobre a relação entre arte e comunidade, e o comunicador Fábio Lucas, que ministra a oficina de Comunicação Estratégica, dedicada a estratégias de pitching, comercialização de projetos e gestão de redes sociais.

Criação, laboratório e circulação - A segunda etapa do projeto, “Circula e Questiona”, é dedicada à criação, laboratório e circulação das peças teatrais resultantes das oficinas. Serão criados e apresentados no mínimo duas e no máximo três espetáculos nos bairros participantes, garantindo a materialização do processo formativo e o compartilhamento das criações nas cinco comunidades.

Arte que transforma - Ao longo de seis meses, a residência “Qualificando a Desordem” pretende consolidar um espaço de troca e construção coletiva, fortalecendo redes entre artistas, educadores e comunidades. Para além de formar novos criadores, o projeto reafirma a arte como ferramenta de transformação social e afirmação de identidades negras em Salvador. O projeto terá duração total de 8 meses, incluindo residência, produção e circulação.

O projeto “Ordem Questionada” foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

SERVIÇO

Inscrições abertas: “Qualificando a Desordem”

Formulário: Formulário de Inscrição | RESIDÊNCIA ARTÍSTICA: QUALIFICANDO A DESORDEM

Prazo: 9 de novembro (domingo)

Público-alvo: Artistas negros e negras 18+, preferencialmente moradores de bairros marginalizados de Salvador

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos seguintes canais:

E-mail: pordemquestionada@gmail.com

Instagram: @coletivosubversoo