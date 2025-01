BBB25

Gêmeos acusam Aline Patriarca de deboche e falta de respeito

Brothers desabafaram sobre comportamentos que consideram desrespeitosos

A relação entre os gêmeos João Pedro e João Gabriel e a baiana Aline Patriarca no BBB 25 atravessa um momento delicado. Em uma conversa no Quarto Fantástico, os irmãos desabafaram sobre comportamentos que consideram desrespeitosos por parte da policial. João Pedro acusou Aline de debochar do sotaque dele e do irmão.