REALITY SHOW

Policial baiana do BBB 25 vira alvo após reclamações no confinamento

Aline Patriarca é criticada por brothers, mas conquista apoio do público nas redes sociais

João, um dos gêmeos participantes, criticou Aline ao falar com Marcelo. “Ela fica ‘chiando’ sobre tudo”, reclamou. Marcelo, por sua vez, respondeu com firmeza: “Então, meu irmão, vai ser meu alvo mesmo.”

Com as críticas internas, Aline se destacou durante o Jogo da Discórdia da terça-feira (13), sendo apontada quatro vezes como “fora do meu jogo”. Nas redes sociais, porém, a reação foi outra: o público acolheu a policial com carinho, destacando seu carisma e humor afiado. Para muitos internautas, ela já desponta como uma das favoritas da edição.