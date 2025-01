TRETA

Veja o que rolou no primeiro jogo da discórdia do BBB25; dupla dorme fora de casa

Dinâmica acirrou ânimos entre participantes e gerou troca de farpas ao vivo

Na noite de terça-feira (14), o Big Brother Brasil 25 promoveu seu primeiro jogo da discórdia envolvendo as 12 duplas da temporada. Durante a dinâmica, os confinados precisaram escolher uma dupla para “jogar no time” deles e outras duas que gostariam de ver fora do jogo, gerando tensão e discussões ao vivo.

Na área externa, Guilherme e Joselma tentaram levar a punição com leveza. “Eu fazia questão de dormir aqui toda noite. Melhor do que naquele quarto apertado”, comentou Guilherme. Joselma concordou: “Acordar em contato com a natureza, tem coisa melhor?”. Apesar do clima descontraído, o resultado do jogo promete impactar os próximos dias de convivência no reality.