TELEVISÃO

Baiano eliminado do BBB25 faz pedido inusitado a Tadeu Schmidt

Após ser descartado da competição, o professor aproveitou a visibilidade para pedir a namorada em casamento

Uma cena inesperada marcou o primeiro dia do Big Brother Brasil 25. Após receber a notícia de que não entraria no reality, o baiano Cléber, professor de geografia, protagonizou um momento curioso ao tentar chamar a atenção de Tadeu Schmidt para fazer um anúncio especial. Ignorado ao vivo, Cléber teve sua chance mais tarde, quando o apresentador compartilhou o momento em suas redes sociais.

“Gente, na nossa estreia ficou faltando só uma coisinha: um pedido”, introduziu Tadeu no vídeo, passando a palavra para Cléber. O professor, então, se declarou: “Eu queria pedir a minha namorada Manoela em casamento. Manoela, meu amor, você aceita casar comigo?”

Ver essa foto no Instagram

Nas redes sociais, a resposta não demorou. Manoela, emocionada, aceitou o pedido: “Vim dar a resposta, né? Já falei com Cléber e eu aceito muito, com certeza. Meu olho já está inchado de tanto chorar. Eu fiquei um pouco triste por eles não terem entrado, mas agora estou muito feliz com o pedido”, disse a jovem, visivelmente emocionada.