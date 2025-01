MUNDO DO AXÉ

Daniela Mercury alfineta fãs de Claudia Leitte:"Têm medo de macumba?"

Vídeo da cantora voltou a repercutir; fala ressurge em meio às polêmicas recentes

O episódio gerou repercussão e levou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a convocar uma audiência pública para discutir medidas de proteção às religiões de matriz africana e o combate ao racismo e à intolerância religiosa. O encontro está marcado para o dia 27 de janeiro, às 14h, promovido pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac).

Questionada sobre as polêmicas recentes , Daniela aproveitou o momento para reforçar a importância do candomblé e criticar o preconceito que cerca essas religiões. “O axé é a força que emana de tudo que é vivo. Se o candomblé sofre preconceito, é porque o preto sempre sofreu preconceito. Isso é consequência do racismo estrutural”, declarou. Em tom emocionado, completou: “Eu não seria quem sou sem os terreiros de candomblé e sem o povo que preserva sua cultura através da religião. Eu bato cabeça.”