RESULTADO DO PAREDÃO

BBB 25: Casal Arleane e Marcelo é a primeira dupla eliminada do reality

Eliminação ocorreu na noite desta terça (21)

A primeira dupla eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (21) foi o casal de manauaras Arleane e Marcelo. Os brothers do grupo pipoca foram os mais votados pelo público para saírem do programa, recebendo 55,95% dos votos.