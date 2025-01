FATOR EXTERNO

Treta entre Diego e Maike no BBB 25 pode estar ligada a nadador olímpico; entenda

Relação com Brandonn Almeida e polêmicas do passado alimentam especulações entre fãs do reality

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 08:55

Diego Hypolito e Maike Crédito: Reprodução/TV Globo

A rivalidade entre Diego Hypolito e Maike no BBB 25 ganhou um novo capítulo após declarações enigmáticas e a descoberta de uma possível conexão externa. Durante o paredão de domingo (19), Diego levantou a hipótese de que a animosidade entre ele e Maike pode ter raízes fora da casa. “Eu acho que a gente teve oportunidade de se aproximar dos meninos [Maike e Gabriel], mas tive a sensação de que não foi uma questão só aqui da casa. É alguma coisa externa”, afirmou o ginasta no confessionário.

As redes sociais rapidamente começaram a especular, sugerindo que a treta estaria relacionada a Brandonn Almeida, nadador olímpico, primo de Maike e conhecido de Diego. Em uma conversa dentro do programa, Maike também deixou claro que a rixa com o ginasta não está limitada às dinâmicas do reality: “A nossa parada é diferente com o Diego. Não é questão de afinidade, é outra parada”, disse ele a Gabriel, alimentando ainda mais os rumores.

Conexão com Brandonn Almeida

Internautas resgataram o histórico de interação entre Diego e Brandonn, que publicamente apoiou o ginasta em 2019, quando ele se assumiu gay. Na ocasião, Diego chegou a agradecer o nadador, que também faz parte da comunidade LGBT+. Ao descobrir que Maike é primo de Brandonn, Diego comentou com a irmã, Daniele Hypolito: “Agora que eu vi que conheço o primo, juntou uma situação na minha cabeça. Eu sou fã desse menino há muito…” Apesar das especulações, não há indícios de desavenças diretas entre Diego e Brandonn.

Polêmicas e acusações de homofobia

Além da relação com o nadador, os fãs apontam polêmicas passadas de Diego como possíveis motivos para sua rejeição dentro e fora da casa. Uma delas envolve uma foto com Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, que gerou críticas na comunidade LGBT+. No programa, o ginasta chegou a desabafar sobre sentir-se rejeitado: “Eu tenho a impressão que o nosso público [LGBT+] não gosta de mim, por coisas que fiz no passado.”