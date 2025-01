CELEBRIDADES

Nego do Borel relata tentativa de assalto com final inesperado: “Nasci de novo”

O cantor diz que os assaltantes devolveram os pertences após reconhecê-lo: “Achei que ia morrer, nasci de novo”

O cantor Nego do Borel compartilhou nas redes sociais um relato impressionante sobre uma tentativa de assalto que sofreu na noite de domingo (19), na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu próximo à praça Vanhargen, um conhecido ponto de encontro na região. Apesar do susto, ele revelou que o desfecho foi inesperado: os criminosos devolveram os itens roubados ao perceberem quem ele era.