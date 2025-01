LUTO

Esposa de Zé Vaqueiro relembra dor da perda do filho: “Segurei calada”

Ingra Soares fala sobre os desafios de enfrentar o luto após a morte do caçula por uma síndrome rara

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, se emocionou ao relembrar a perda de seu filho caçula, Arthur, durante uma visita ao Sopai - Hospital Infantil Filantrópico, em Fortaleza, na segunda-feira (20). O bebê, que nasceu com a síndrome de Patau, uma rara malformação congênita, faleceu aos 11 meses após luta na UTI.

Com a voz embargada, Ingra compartilhou a dor e a resiliência que marcaram sua jornada. “O tempo passa e chega a minha realidade. Desde que eu soube do diagnóstico da síndrome do meu filho, acabou”, revelou. Arthur recebeu alta em maio de 2023, mas precisou ser internado novamente após uma parada cardíaca, falecendo em julho do mesmo ano.