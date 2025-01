E AMÉRICA LATINA

'Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles', diz Trump sobre o Brasil

Novo presidente afirmou que Brics vão desistir de ideia de adotar moedas locais

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 07:55

Donald Trump Crédito: Reprodução/Instagram

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que espera estabelecer uma "grande relação" com o Brasil, mas ressaltou que em sua opinião são os brasileiros que precisam mais dos EUA. Ele avisou que aso o Brics siga com a proposta de diminuir a importância do dólar no comércio internacional, os países do bloco enfrentarão tarifas de 100% sobre seus produtos ao tentar acessar o mercado americano.

Em entrevista no Salão Oval, Trump afirmou que brasileiros que dependem da economia dos EUA. "Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós", afirmou.

A ideia do Brics de adotar moedas locais nas transações comerciais desagrada o novo presidente. Ele afirmou que isso não será possível e previu que o bloco desistirá da iniciativa. Este ano, o Brasil preside o grupo, e um dos objetivos é promover o uso de moedas locais para facilitar o comércio entre os membros. Para membros do partido de Trump, isso serial hostil ao domínio do dólar no mercado global.

Trump também demonstrou desconhecimento sobre a composição do Brics, afirmando que o bloco teria "uns seis ou sete países", enquanto atualmente conta com dez membros.

Por sua vez, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que não deseja uma disputa com os EUA. Em sua fala, Lula afirmou: "Tem gente que diz que a eleição do Trump pode gerar problemas para a democracia mundial, mas ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu, como presidente do Brasil, torço para que sua gestão seja bem-sucedida, beneficiando o povo americano e mantendo os EUA como um parceiro histórico do Brasil."