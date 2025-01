EUA

Michelle e Eduardo Bolsonaro assistiram à posse de Trump em telão fora do Congresso

Eles não puderam ficar na área destinada a Jair Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) não puderam estar na Rotunda do Capitólio durante a posse de Donald Trump, que ocorreu na segunda-feira (20).

Eduardo Bolsonaro explicou, por meio de uma nota, que ambos foram direcionados à Capital One Arena, onde Trump assinou os primeiros decretos e fez um pronunciamento para seus apoiadores. No texto, o deputado afirmou que o cerimonial da posse havia garantido um lugar para Bolsonaro na Rotunda, mas que a ida ao estádio aconteceu devido a uma "questão de protocolo".

"Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar seus primeiros decretos como presidente e discursar ao público", justificou.