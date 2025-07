MUNDO

Chuva torrencial mata pelo menos 13 pessoas e deixa 20 meninas desaparecidas no Texas

Vítimas participavam de um acampamento de verão

Pelo menos 25 centímetros de chuva caíram durante a noite no centro do Condado de Kerr, causando inundações repentinas no Rio Guadalupe. O juiz Rob Kelly, principal autoridade eleita do condado, confirmou o número de mortes causadas pelas enchentes e dezenas de resgates na água até o momento.>