VIOLÊNCIA

Socialite italiana pode pegar perpétua após atropelar três vezes e matar ladrão que roubou bolsa

A acusação é de homicídio com dolo, ou seja, quando há intenção de matar

A Promotoria afirma que a autora do atropelamento é Cinzia, que teria se aproximado de Nourdine Mezgoui, de 52 anos, depois do suposto assalto. Após atropelá-lo repetidamente, ela saiu do carro, recolheu sua bolsa e deixou o local dirigindo. As imagens foram divulgadas pelo jornal La Nazione.>