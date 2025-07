EUROPA

Portugal vota pacote que endurece regras de imigração e vai afetar brasileiros

Proposta da coalizão de centro-direita prevê aumento no tempo de residência para cidadania e limitações ao reagrupamento familiar

O Parlamento português vota nesta sexta-feira (4) um conjunto de medidas que aperta o cerco à imigração no país. Proposto pelo governo da Aliança Democrática (AD), de centro-direita, o pacote endurece critérios para a concessão de cidadania, vistos e autorização de residência, com impacto direto na comunidade brasileira, a maior entre os estrangeiros em Portugal. >

Entre os principais pontos, está a elevação do tempo mínimo de residência legal exigido para solicitar cidadania: de cinco para sete anos no caso de cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), como os brasileiros, e para dez anos no caso de imigrantes de outras origens. Se aprovadas, as novas regras também limitarão o reagrupamento familiar a quem vive legalmente no país há pelo menos dois anos.>