ALARME FALSO

Passageiro interpreta sigla 'RIP' como ameaça e força retorno de voo da American Airlines

Homem viu sigla em mensagem de texto recebida por outro viajante e acionou a tripulação

Um voo da American Airlines precisou voltar para o Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico, após um passageiro interpretar como ameaça uma mensagem de texto recebida por outro ocupante do avião, que continha a sigla 'RIP'. A suspeita fez o homem acionar as autoridades no voo e forçar o retorno da aeronave. >