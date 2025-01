PRESIDENTE DE NOVO

Trump toma posse e diz que 'era de ouro' dos EUA começa agora

Antes da posse, ele se reuniu com o democrata Joe Biden, que encerra seu mandato hoje

Trump foi empossado como o 47º presidente dos EUA após fazer o juramento no Capitólio, sede do Congresso. Antes da posse, ele se reuniu com o democrata Joe Biden, que encerra seu mandato hoje. Durante a cerimônia, o novo presidente fez seu discurso de posse e assinou um conjunto de ordens executivas que marcaram o início de sua administração.

Entre as ações que Trump adotará logo no início de seu governo estão dezenas de ordens executivas voltadas para políticas anti-imigração e mudanças tributárias que favorecem grandes empresários do setor tecnológico. A abordagem de Trump segue a linha de sua primeira gestão, quando implementou decretos polêmicos logo no início do mandato, como a construção do muro na fronteira com o México e a suspensão de vistos para cidadãos de países muçulmanos.