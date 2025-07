ENIGMA DESVENDADO?

Dentista decifra código oculto em obra de Da Vinci após cinco séculos

Ele identificou triângulo usado por Leonardo como referência anatômica da mandíbula humana

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 08:50

Imagem do Homem Vitruviano, por Leonardo Da Vinci Crédito: Divulgação

Mais de 500 anos após ser criado, o "Homem Vitruviano", famoso desenho de Leonardo da Vinci que representa as proporções ideais do corpo humano, pode ter parte de seu enigma desvendado. O dentista londrino Rory Mac Sweeney afirma ter identificado o código geométrico que conecta a figura humana às formas do círculo e do quadrado. Segundo ele, a chave está na presença de um triângulo equilátero descrito nas anotações originais de Da Vinci. >

De acordo com Mac Sweeney, o triângulo usado por Leonardo corresponde ao chamado triângulo de Bonwill - referência anatômica conhecida na odontologia, utilizada para definir a movimentação funcional da mandíbula. Essa estrutura, posicionada sobre as pernas da figura, estabelece uma relação entre o quadrado e o círculo do desenho estimada em 1,64, número próximo à proporção 1,6333, considerada recorrente em estruturas naturais eficientes, como o crânio humano e a disposição de cristais. “Estávamos procurando uma resposta complicada, mas Leonardo já apontava para este triângulo”, afirmou o pesquisador ao Daily Mail.>

A descoberta foi publicada na revista Journal of Mathematics and the Arts e oferece uma possível solução para o problema geométrico proposto pelo arquiteto romano Marco Vitrúvio, que inspirou o desenho de Leonardo. >