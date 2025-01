CINEMA

'Ainda Estou Aqui' lidera bilheteria dos Estados Unidos

Graças ao sucesso inicial, o filme expandirá sua exibição no país

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 08:09

Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução

O filme "Ainda Estou Aqu"alcançou um grande feito ao liderar as bilheteiras dos Estados Unidos no último fim de semana no quesito faturamento por sala.

Com estreia em apenas cinco salas, localizadas entre Los Angeles e Nova York, o longa iniciou sua jornada em 26º lugar nas bilheteiras, gerando uma arrecadação de US$ 125 mil. No entanto, o que realmente se destacou foi sua performance por sala. Com uma média de US$ 25 mil por exibição, o filme superou significativamente todos os outros lançamentos, incluindo "O Brutalista", um dos favoritos ao Oscar, que obteve uma média de US$ 5,8 mil por sala.

Esse desempenho também é um marco na história do cinema brasileiro nos Estados Unidos. "Ainda Estou Aqui" ultrapassou a arrecadação de "Cidade de Deus", que havia feito US$ 88 mil com a exibição em cinco salas. Além disso, a média de US$ 25 mil também foi superior aos números de "Central do Brasil" (US$ 17,9 mil) e "Cidade de Deus" (US$ 17,6 mil).