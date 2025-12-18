Acesse sua conta
Globo muda a estreia do BBB 26 e antecipa início do reality; veja a nova data

Reality começa com Seleção BBB e Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil antes do confinamento oficial

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:51

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo decidiu mexer na programação de janeiro e antecipar o início do Big Brother Brasil 26. O reality, que inicialmente estava previsto para estrear no dia 12 de janeiro, agora terá sua largada antecipada para o dia 9, segundo comunicado interno enviado às afiliadas.

A mudança acontece por causa da exibição do quadro Seleção BBB, que vai ao ar nos dias 9, 10 e 11 de janeiro. Nesse período, o público poderá acompanhar o processo de escolha dos participantes diretamente das Casas de Vidro, que nesta edição estarão espalhadas por diferentes cidades do país.

Pela primeira vez, a Globo instalou cinco Casas de Vidro simultaneamente. Entre as cidades confirmadas estão São Caetano do Sul, em São Paulo, Salvador, na Bahia, e Brasília, no Distrito Federal. A proposta é ampliar o alcance da seleção e aumentar o engajamento do público antes do confinamento oficial.

Outra mudança importante envolve o horário de exibição. No domingo, o BBB 26 irá ao ar logo após o Domingão com Huck, por volta das 20h30, antecipando a faixa tradicional do reality na grade.

Nos bastidores, ainda existe indefinição sobre o Big Day. Segundo informações do portal IG, a emissora avalia se mantém ou não o formato clássico de anúncio oficial dos participantes ao longo da programação, o que pode resultar em novidades nesta edição.

Até agora, o cronograma previsto é o seguinte. Exibição do Seleção BBB entre os dias 9 e 11 de janeiro, estreia oficial do BBB 26 no dia 12 e retomada do Cine BBB a partir de 22 de janeiro, com filmes e séries exibidos dentro do universo do reality.

Tags:

Globo bbb 26

